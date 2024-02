Segnale Rai assente | albergatori e ristoratori di Jesolo ma non solo costretti a passare al satellitare «Ma continuiamo a pagare il canone»

RAI: i diritti televisivi di Euro 2024 e Parigi 2024 con l'Olimpiade, i palinsesti, la programmazione degli eventi sportivi e la nascita del nuovo canale Raisport ...SANTA MARINELLA – «Sul segnale Rai, scarso e talvolta assente, dopo quasi cinque anni di impegno, di promesse di interventi non attuati, questa volta forse si è ad un passo dall’aver trovato la ...Il festival è stato un punto di svolta fondamentale per il predecessore Carlo Fuortes. Il punto di non ritorno con Palazzo Chigi per il bacio tra Rosa Chemical e Fedez. Ora l’ad firma sul palco dell’A ...