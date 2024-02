Se ricevi una chiamata dal tuo stesso numero non rispondere

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di domenica 4 febbraio 2024) Se ti contattano dal tuo, evita di. L’ultima truffa scoperta consiste in unaproveniente dal tuo! Come funziona? Il trucco inizia con unaricevuta sul tuo telefono, che mostra il tuo. Questo è possibile grazie a tecniche di spoofing proprio come avviene per le email. Quando rispondi, la persona dall’altra parte si presenta come rappresentante della tua compagnia telefonica. “Abbiamo notizie importanti da condividere per garantire la tua sicurezza”, potrebbe dire. “Il tuo account è stato violato e stiamo cercando di risolvere il problema mentre parliamo”, aggiunge il truffatore. Ecco cosa fare per evitare problemi: Nonimmediatamente alla ...