Se poche donne scelgono le lauree Stem | non faremo passi avanti nella parità economica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le ragazze continuano a scegliere meno dei ragazzi le facoltà scientifiche, che assicurano lavori e carriere migliori. Si allontana così la possibilità di arrivare alla. Per battere gli stereotipi bisogna partire dalla scuola primaria. di Maria De Paola e Raffaella Ida Rumiati (Fonte: lavoce.info) Immatricolazioni alleIl recente focus del rapporto dell’Anvur mostra come il divario di generescelta degli ambiti di studio sia rimasto praticamente immutato negli ultimi dieci anni. Nell’anno accademico 2011-2012 gli immatricolati nelle discipline(science, technology, engineering, mathematics) erano per il 60,7 per cento maschi e per il 39,3 per cento femmine e nel 2021-2022 si riscontrano le stesse identiche percentuali. Se si considerano gli ...