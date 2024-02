Scuola | stipendio di 1 euro Il conguaglio fiscale manda presidi e dirigenti in rosso

Silvio Capizzoto, un tempo ingegnere meccanico per colossi come Ferrari e Lamborghini, ha compiuto una scelta di vita sorprendente, passando al ... (orizzontescuola)

Scuola, sanità e Fleximan i problemi più dibattuti dagli italiani, politica in aula e in ospedale, avidità comunale dietro gli autovelox.Arrivano notizie negative sugli stipendi dei docenti e del personale Ata: dopo i corposi aumenti di dicembre 2023 e, seppure minimi, di gennaio, i cedolini di febbraio risultano per la gran parte dei ...Ci sono dei protocolli interni, delle procedure che devi conoscere, a partire dalla sterilizzazione degli strumenti, procedure che non conosci perché a scuola non te le fanno vedere, fai la teoria ma ...