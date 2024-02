Scuola | solo il 40% degli istituti è accessibile per i ragazzi con disabilità motoria

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nel Mezzogiorno 1su 3 non dispone di un numero sufficiente di postazioni informatiche adattate. Seidisabili su 10 (7 su 10 al Sud) non possono partecipare a gite scolastiche che prevedano pernottamenti, come spiega l’Istat

In Italia, la questione dell'accessibilità nelle scuole per gli studenti con disabili tà motorie rimane critica. Solo il 40% delle scuole è ... (orizzontescuola)

Sarebbe bello trovarsi a muoversi, respirare, vivere in un mondo in cui la disabilità – in tutte le sue forme e livelli vari – non fosse percepita ... (luce.lanazione)

come un invito a indicare un’altra scuola come prima scelta. Sono rimasta allibita – si sfoga la mamma –. Com’è possibile che ad iscrizioni ancora aperte un istituto sappia già chi potrà accedere e ...Saranno introdotti giochi di ruolo e da tavolo in cui è “vietato” l’italiano. Laboratori di fisica e scienze: gli esperimenti verranno fatti dal vivo.In Consiglio regionale la mozione di Lisa Noja (Azione) sottoscritta da tutte le opposizioni per assicurare ai minorenni gravemente disabili il diritto allo studio oggi sempre in bilico.