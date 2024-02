Scuola, in arrivo la nuova legge contro le aggressioni a presidi e insegnanti (Di domenica 4 febbraio 2024) Il Parlamento si appresta a deliberare una proposta di legge che, se approvata, rappresenterà un significativo passo avanti nella tutela di Scuola e personale scolastico contro atti di violenza fisica e morale. Il provvedimento, già approvato alla Camera e attualmente in esame al Senato, è stato presentato dal senatore Rossano Sasso della Lega, mirando a L'articolo proviene da Il Difforme. Leggi tutta la notizia su ildifforme (Di domenica 4 febbraio 2024) Il Parlamento si appresta a deliberare una proposta diche, se approvata, rappresenterà un significativo passo avanti nella tutela die personale scolasticoatti di violenza fisica e morale. Il provvedimento, già approvato alla Camera e attualmente in esame al Senato, è stato presentato dal senatore Rossano Sasso della Lega, mirando a L'articolo proviene da Il Difforme.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

PERUGIA - Per la maggior parte di loro, ormai prossimi alla maturità, è stata una giornata da inserire tra quelle speciali e memorabili nel diario scolastico. Quando Mario ...

Un caso scioccante di abuso sui minori ha trovato una risoluzione parziale venerdì al Tribunale di Macerata. Un uomo di 48 anni, di origine straniera, è stato condannato a quattro mesi di reclusione p ...

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, martedì 6 febbraio sarà in Puglia per incontrare i presidi delle scuole ogni giorno in prima linea. Incontrerà anche il dirigente di Taran ...