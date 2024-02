Scontro tra auto e moto nel Salento Marito e moglie condotti d’urgenza in Ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Pubblicato il 4 Febbraio, 2024 Dopo quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, ancora un grave incidente. Unotranelsta facendo temere il peggio per le condizioni di una coppia,, che è stata coinvolta nello schianto ed ha avuto la peggio. Domenica nerissima, quindi, quella di oggi sulle strade della provincia di Lecce. Il sinistro si è verificato, intorno alle 17.30 di oggi, sulla strada provinciale 124 che collega Carmiano a Copertino. Non sono ancora note cause ed esatta dinamica dell’incidente, ma stando ad una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l’, una Wolkswagen Golf condotta da un 98enne, stesse svoltando in una strada secondaria quando è avvenuto il violento impatto con lasu cui ...