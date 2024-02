Sci di fondo | i convocati dell’Italia per la tournée nordamericana | Pellegrino e Barp le punte azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Dopo quasi due settimane di stop, la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci disi trasferirà oltreoceano per un doppio appuntamento nordamericano tra Canada e Stati Uniti. La prima tappa andrà in scena a Canmore da venerdì 9 a martedì 13 febbraio, mentre la seconda si svolgerà a Minneapolis da sabato 17 a domenica 18 febbraio. L’Italia ha annunciato oggi la lista dei 9 atletiper la trasferta in Nord America: Federico, Elia, Francesco De Fabiani, Simone Mocellini, Michael Hellweger, Simone Daprà in campo maschile e Caterina Ganz, Francesca Franchi, Nicole Monsorno al femminile. A Canmore il programma verrà inaugurato da una 10 km a skating con partenza a intervalli, mentre il giorno successivo si disputeranno le sprint, sempre in tecnica libera. L’11 febbraio si proseguirà con una mass start ...