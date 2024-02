Sci alpino | Noel davanti a Haugan nello slalom di casa a Chamonix Buona prima manche per Sala

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Un’unica gara rimasta nel programma della settimana della Coppa del Mondo di sci2023-2024. Dopo ladellomaschile di(Francia), in testa c’è Clement. Il padrone difa la differenza, e andrà così alla caccia del terzo successo in carriera sulle nevi di questa località. Tommasofa sognare per metà gara, poi rallenta e commette un brutto errore nell’ultimo intermedio, l’azzurro è così settimo a 97 centesimi dalla vetta e con il podio nel mirino. Tracciato disegnato senza trabocchetti da Sandy Vietze, allenatore della Grecia, in cui l’unico segreto era spingere dal primo all’ultimo metro., dopo essere partito un attimo conservativo, ha sfoderato tutti i cavalli riuscendo a generare ...