Sci alpino maschile | calendario Coppa del mondo 2023 2024 | le date delle gare

Mai nessuno era riuscito in un tale impresa nella storia dello sci alpino. Daniel Yule, 30o e ultimo qualificato per la seconda manche dello slalom di Chamonix, è andato a imporsi sopravvivendo ai 29 ...30esimo al termine della prima manche, e primo a conclusione della seconda frazione di gara. È successo oggi, domenica 4 febbraio del 2024, nella prova di slalom maschile che, a Chamonix, è valida per ...A Chamonix, in Francia, è andato in scena lo slalom speciale maschile, unica gara del fine settimana della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: vittoria per l'elvetico Daniel Yule, mentre in casa ...