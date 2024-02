Sci alpino | Alex Vinatzer | “Per la mia stagione non è un brutto risultato | ora guardo avanti”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) A Chamonix, in Francia, è andato in scena lo slalom speciale maschile, unica gara del fine settimana della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci: vittoria per l’elvetico Daniel Yule, mentre in casa Italia arrivano il decimo posto di, che rimonta 11 posizioni nella seconda manche, il 21° di Stefano Gross ed il 26° di Tommaso Sala. I primi due azzurri hanno parlato al sito della FISI. Soddisfatto: “La pista si è scaldata tanto e chi si è piazzato meglio nella prima manche ha dovuto fare grandi cose per stare d. Yule, con il pettorale 1 ha approfittato al massimo della situazione. Per quello che mi riguarda, ho fatto qualche piccolo errore, credo che per la mianon sia uned ...