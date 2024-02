Sci alpinista italiano muore sulle montagne francesi Il vignettista Paolo Roasio tradito da una cresta di neve

(Di domenica 4 febbraio 2024) Roma, 4 febbraio 2024 - Un sciè morto, 52enni di Verzuolo (Cuneo), è stato vittima di un incidente ieri pomeriggio scendendo lungo i pendii oltre i 2.000 metri della Tête de Fer, nella zona di Larche, pochi chilometri oltre il colle della Maddalena. La zona è molto frequentata dagli appassionati di escursionismo e scialpinismo. Sfortunatamenteè statoda unadiche ha ceduto di schianto.era impiegato all'Alstom di Savigliano, azienda che produce treni e motrici ferroviarie, ed aveva due grandi passioni: la montagna, vissuta in tutto dagli sci all'escursionismo, e il ...

(ANSA) - VERZUOLO, 04 FEB - Era un grande appassionato di montagna Paolo Roasio, l'uomo di 52 anni, di Verzuolo (Cuneo), vittima ieri pomeriggio di un incidente sulle montagne francesi, appena al di l ...