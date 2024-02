Schlein e il campo largo | Spero di non essere l' unica a sapere che da soli non si costruisce l' alternativa al governo Meloni”

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 4 febbraio 2024) AGI - Da Teramo, tappa della campagna in vista delle regionali, Ellymanda un avvertimento ai partiti di centrosinistra. "di nonl'tra i leader politici ache nessuna delle nostre forze politiche da sola è sufficiente per costruire l'" aldi centrodestra, scandisce la segretaria dem. "E di certo nessuno può pensare di farlo senza la prima forza d'opposizione, che è la comunità democratica, il Partito democratico", sottolinea. "In Abruzzo ilè riuscito a trovare un'intesa grazie anche alla candidatura straordinaria di Luciano D'Amico" e "siamo molto felici che, attorno a Luciano D'Amico, tutte le forze alternative alle destre si siano unite in un programma comune", ...