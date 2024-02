Schiacciato dal suo trattore mentre lavora nei campi | morto Carlo Petrolo | 52 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) Porto Valtravaglia (Varese), 4 febbraio 2024 – Ancora una vittima nel varesotto in un incidente con un mezzo agricolo: in serata all’ospedale di Luino è deceduto, 52, residente in Svizzera. Il cinquantaduenne secondo una prima ricostruzione nel tardo pomeriggio di oggi stavando con il trattorino in un campo, all’improvviso il ribaltamento del mezzo che l’ha. L’allarme è scattato intorno alle 17,30, sul posto sono intervenuti d'urgenza gli operatori sanitari con ambulanza, automedica ed elisoccorso, i vigili del fuoco di Luino, gli uomini del Soccorso alpino varesino e i carabinieri della Compagnia di Luino. Il recupero non è stato agevole perché il trattorino era finito in una zona scoscesa. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di ...