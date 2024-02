Scelte per la vivibilità non solo per l’estetica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) "Occorre ricostruire il tessuto sociale della nostra città", dichiara la presidentessa di Confcommercio Reggio, Monica Soncini, quando le chiediamo di esprimersi riguardo un consiglio da dare al prossimo sindaco, chiunque sia, di qualunque schieramento politico. "Premetto che non mi sento così al di sopra da proporre soluzioni definitive per l’esagono – continua Soncini - ma mi aspetto una valutazione oggettiva dello stato attuale del nostro territorio, in buona sostanza. Il principio da cui ripartire per il centro storico, è che alla guida arrivasse una persona cosciente di quelle che sono le caratteristiche e particolarità del nostro tessuto urbano, che applicasse un senso di ragionevolezza e di logica. Servonoche non siano dettate soltanto dal momento o dal pensiero estetico, ma finalizzate davvero alladella città". Sul tema dei ...