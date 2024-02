Scartata da Sanremo malamente | oggi questa canzone è un successo mondiale

(Di domenica 4 febbraio 2024) Una, seppur diversa rispetta a quella edita, era statadal Festival diè disco d’oro. (Ansa – Free.it)Il Festival ditargato Amadeus è stato e continua ad essere ancoraun vero e propriostraordinario: tantissimi brani, infatti, sono stati certificati dischi d’oro e di platino anche se magari non sono riusciti a vincere né tanto meno a posizionarsi in alto in classifica. Un vero e proprio record, nessun direttore artistico era mai riuscito a raggiungere numeri simili ed è proprio per questo che la Rai sta cercando di convincere il famosissimo showman e conduttore a proseguire anche per l’anno successivo alla guida del “carrozzone” dell’Ariston. Ci riuscirà? Difficile dirlo. Una cosa, però, è ...

Si occupa di letteratura e paesaggio e, nel 1999, ha curato una mostra fotografica su Italo Calvino e Sanremo, presentata anche alla New York University; nel 2023, in occasione del centenario dalla ...Le canzoni proposte per la gara sono state bocciate per 27 anni di fila, ma nell'edizione 2024 potrebbero far capolino come ...A scanso dell'aria goliardica, del look stravagante, delle battute non sense, dei ritmi danzerecci, e degli occhiali scuri che non abbandona mai, Dargen D'Amico è la quota "impegno sociale" al festiva ...