Scandicci | tensioni nel Pd | esclusi dal tavolo di coordinamento regionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Pd, volano gli stracci. Venerdì pomeriggio, il responsabile Pd Toscana Enti Locali, ha incontrato Claudia Sereni e i rappresentanti di Italia Viva provinciale e i coordinatori didi IV. Lo riferisce il segretario cittadino, Tommaso Francioli, che non era stato invitato alla riunione. "Oltre a me – dice in una nota – non sono stati invitati altri interpreti del governo locale o dell’attuale maggioranza di centrosinistra. Dopo mesi che chiediamo undiche rispetti questi anni di amministrazione, questo è stato smentito da un incontro di corrente nelle segrete stanze. Oltre al metodo indegno di bypassare il segretario e la comunità locale del partito, con Italia Viva che si sponsorizza con un candidato in discontinuità con il governo locale, abbiamo uno statuto e le firme. Le ...