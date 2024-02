Scafati-Vuelle Pesaro 83-82 | i padroni di casa vincono in volata

(Di domenica 4 febbraio 2024)(Salerno), 4 febbraio 2024 - Crolla per terra quando entra nello stadio per l’ultimo giro, quello trionfale,. Come Dorando Pietri. Perché la Carpegna Prosciutto domina per 38 minuti dopodiché, un paio di errori, portano avanti ididiche mantengono il filo sottile della vittoria fino alla fine. Perché a 7 secondi dal termine sul punteggio che è poi quello finale di 83 a 82, la formazione di Sacchetti ha palla in mano: primo assalto con McDuffie che con davanti Gentile, sbaglia. Poi la palla finisce nelle mani di Visconti che sbaglia di nuovo anche lui e la partita muore perché si tira giù il sipario.Una gara dove l’assenza di Tambone – schiena bloccata – ha forse pesato tanto anche perché, se da una parte è vero che i pesaresi hanno avuto un Bluiett che nel finale ...

SCAFATI - Come con Brindisi e sappiamo come è andata. Come con i pugliesi anche con Scafati una partita chiave per la Vuelle. Ma per provare a vincere bisognerà giocare al contrario di quanto fatto ...La Givova Scafati Basket, nella seconda gara consecutiva alla Beta Ricambi Arena, ospita dopo la sofferta vittoria con Treviso la Carpegna Prosciutto Pesaro, reduce dal k.o.interno ...1' di lettura 04/02/2024 - Sono sei le sconfitte consecutive e la speranza di invertire il trend negativo non sembra essere così concreta, in un momento in cui i problemi in campo non sono gli unici ...