Scafati-Pesaro oggi in tv | programma | orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 19^ giornata dellaA1di. La squadra allenata da coach Boniciolli arriva al match con una striscia aperta di quattro vittorie di fila nelle partite giocate davanti al proprio pubblico. L’avversario odierno, però, è alla caccia disperata di punti per provare a ricucire lo strappo con il gruppone, lontano attualmente quattro lunghezze. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 4 febbraio sul parquet del PalaMangano. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laA1di ...