Sbarra | no a toni Tavares | sfiora ricatto

(Di domenica 4 febbraio 2024) 11.23 "Qui non si tratta di aprire conflitti o fare guerre a una multinazionale. Ma iche ha usato recentementenon ci sono davvero piaciuti.no il". Così su Stellantis il leader Cisl,, al 'Il Mattino'. "Il governo - prosegue - fa bene a pretendere dall'azienda di chiarire i suoi progetti industriali nel nostro Paese". Serve "un patto tra impresa e sindacati sul rilancio del settore auto in Italia". E considera "grave e preoccupante cheabbia indicato prospettive incerte per Pomigliano".

"Qui non si tratta di aprire conflitti o fare guerre a una multinazionale, ma i toni che ha usato recentemente Tavares non ci sono davvero piaciuti. Sfiorano il ricatto. Il Governo fa bene a pretender ...Delicata vicenda in tribunale, emersa durante la deposizione della 17enne. La presunta vittima ha avuto un crollo emotivo a scuola ed è scattato l’allarme.La richiesta di abbassare i toni della discussione, in corso nell’abitazione del vicino di casa, ha scatenato una rissa che ha portato al ferimento di due persone e della denuncia di quattro uomini. È ...