(Di domenica 4 febbraio 2024) Nel, la federazione Russa perfezionerà una serie di miglioramenti concernenti la sua triade. Ognuna delle componenti dello strumento di deterrenza diandrà infatti ad acquisire nuovi asset durante i prossimi dodici mesi. Il vice-ministro della Difesa Alexei Krivoruchko ha dichiarato il 26 gennaio che per ilgli obiettivi principali per il Ministero della Difesa riguardano l’entrata in servizio del sistema missilistico strategico, dei bombardieri Tu-160M e del sottomarinodi classe-A “Knyaz Pozharsky”. Gli obiettivi sono rimasti invariati dal dicembre 2022, quando il Ministro della Difesa Sergei Shoigu annunciò i piani per le armi atomiche per l’successivo durante un discorso al Consiglio del Ministero ...