Sarah Ferguson e il principe Andrea si risposano | ma le nozze saranno segrete

(Di domenica 4 febbraio 2024) Certi amori non finiscono… e sembra essere ancora vivo e vegeto il sentimento trae l’ex marito il. Pare che i due, che continuano a vivere assieme seppur separati da anni, abbiano già tutto pronto per un secondo matrimonio. Un ritorno di fiamma che ha avuto la benedizione anche del Re Carlo, ma che dovrà essere mantenuto segreto. La coppia di divorziati più felice del mondo “Se il Duca e la Duchessa di York dovessero mai decidere di risposarsi, avrebbero la strada spianata, dato che Re Carlo avrebbe dato la sua benedizione” ha rivelato al Telegraph una fonte vicina a Buckingham Palace. Mentre il padre,Filippo, non vedeva di buon occhio Fergie – al punto da chiedere il suo allontanamento da corte – l’attuale Re non ha alcun problema con l’ex cognata e l’ha ...