Sapevi che queste due inviati de Le Iene erano fidanzati? Nessuno se lo ricorda più

Leggi tutta la notizia su free

(Di domenica 4 febbraio 2024) In pochissimi se lono, maduefamosissime hanno avuto una storia d’amore: ecco chi sono e perchè si sono lasciati. (Wikipedia – Free.it)Hanno vissuto una bellissima storia d’amore ma poi il loro legame si è spezzato, tuttavia i due confessano di essere rimasti in ottimi rapporti, come suggeriscono anche le foto insieme, da ottimi amici, che hanno postato spesso e volentieri sui social.Duein passato hanno vissuto una bella storia d’amore che, tuttavia, non è durata quanto i due avrebbero voluto. Oggi, però, entrambi sono davvero felici accanto ad altre persone, anch’esse famosissime, con cui hanno anche preso la decisione, non semplice, di allargare la famiglia.Di chi stiamo parlando? Di duedavvero famosissime, toste e simpatiche che, per un breve periodo della loro vita, ...