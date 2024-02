Sant’Anna | sanità d’eccellenza Raro e letale tumore al cervello | i chirurghi salvano tredicenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) COMO Un viaggio per la salvezza, dal Belgio a Como, per essere operato per un rarissimoalla testa che altrimenti lo avrebbe ucciso. Un giovanissimo paziente belga di 13 anni, affetto da una rara forma tumorale maligna tra gli zigomi e la base del cranio, è stato operato all’ospedale. L’intervento è stato eseguito dagli specialisti dell’equipe del professor Paolo Battaglia, associato del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della vita dell’Università degli Studi dell’Insubria e primario dell’Otorinolaringoiatria del presidio ospedaliero dell’Asst Lariana. L’operazione è perfettamente riuscita, il ragazzino è stato già dimesso ed è tornato a casa, in Belgio, dove sta proseguendo le cure con cicli di radioterapia. "Il 13enne è affetto da unmaligno rarissimo che coinvolge una sede molto profonda nel cranio, ...