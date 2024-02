Sanremo | Manfredi | “Napoli è tornata città della musica”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La questionepurezzalingua è antica ma Geolier usa uno slang, come fanno i rapper americani, francesi… di tutto il mondo. È una nuova espressione che non mette in discussione quanto ci hanno lasciato i grandi poeti del passato, ma dà voce ai giovani, anche delle periferie”. Lo dice il sindaco di, Gaetano, in una intervista rilasciata a “Il Mattino”. A giudizio del sindaco si tratta di “un importante contribuito all’espressione delle nuove generazioni, opera di un ragazzo che in pochi anni ha scalato la vetta: prima di lui mai un artista aveva prenotato lo stadio Maradona per tre giorni.parla con soddisfazionepresenza campana al festival di: Geolier, The Kolors e BigMama. “La presenza di ...