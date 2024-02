Sanremo | Lorella Cuccarini prova fuori dall' Ariston | fan impazziti**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Tuta nera, giubbottone, tacchi a spillo e piega perfetta:a sorpresa un balletto davanti all'ingresso dell', e il pubblico impazzisce. Accompagnata dal suo corpo di ballo, la conduttrice che affiancherà Amadeus nella serata di venerdì ha offerto un siparietto di ballo e canto ai fan già assiepati -ed è solo domenica- davanti al teatro nella speranza di vedere qualcuno dei protagonisti del festival entrare in teatro per le prove, facendoli cantare e ballare sulle note di 'Io ballerò'. Laappare in perfetta forma e carica: il festival è già entrato nel vivo.