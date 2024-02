Sanremo 2024 | Santi Francesi | “Romantici? Amore era tabù | poi ci siamo innamorati anche noi”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 febbraio 2024) “Noi? Non ci avremmo mai pensato. Fino a pochi anni fa la parolaera quasi unper noi, dirla ci faceva quasi schifo. Però, poi, succede a tutti gli esseri umani quel qualcosa che dà senso a tutta l’esistenza, ovvero di innamorarsi, quindi sti cavoli”. Parlano a ruota libera con l’Adnkronos Alessandro Des e Mario Francese, ovvero i, che dopo aver vinto nel 2022 X Factor sono in procinto di partire per la loro prima esperienza al festival didove – scelti tra i concorrenti di Area– porteranno il brano ‘L’in bocca’. Unico brano in gara con la parola ‘’ nel titolo, ma in un gioco di parole apparentemente malizioso. “fan ...