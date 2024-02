Sanremo 2024 | Mahmood | Tuta Gold rappresenta la maturità emotiva che mi ha regalato il nuovo album

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 4 febbraio 2024)ha presentato il suoNei letti degli altri e raccontato come sta vivendo l'esperienza di ritornare a, dopo aver vinto due edizioni.parteciperà a, che prenderà il via il 6 febbraio, presentandosi sul palco dell'Ariston come uno dei favoriti, dopo aver vinto per due volte il festival (nel 2014 con Soldi e nel 2022, in coppia con Blanco, con Brividi). A qualche giorno dalla fine della kermesse, il 16 febbraio, arriverà quindi in vendita ilNei Letti degli Altri, che conterrà anche il brano in gara. I fan potranno invece applaudire dal vivo il proprio beniamino grazie al tour europeo in partenza ad aprile, e che si concluderà il 17 e il ...