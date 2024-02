Sanremo 2024 | fuochi d’artificio e il festival prende il largo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Pubblicato il 4 Febbraio,(Adnkronos) – Un lungo spettacolo did'artificio e lo slogan delche si illumina a caratteri cubitali sulla fiancata dell'enorme imbarcazione. Così la Costa Smeralda, il 'palco galleggiante' deldi, ha salutato stasera, in rada a, l'inizio della settimanaiera. Da martedì, ogni sera,si collegherà con il palco della nave dove si esibiranno alcuni degli ospiti del: Tedua nella serata inaugurale e in quella finale, Bon Sinclair mercoledì, Bresh giovedì, Gigi D’Agostino venerdì. — [email protected] (Web Info)

Ci sono i big e i debuttanti, non solo per la gara di Sanremo 2024 . Ma anche in quella che ormai è una sfida paralella per la vittoria, ovvero il ... (metropolitanmagazine)

Giovedì 8 febbraio Eros Ramazzotti tornerà al Festival di Sanremo per celebrare i 40 anni di “Terra Promessa”, il brano che, allora ventenne, lo lanciò nel panorama musicale prima italiano e poi ...Amadeus oggi è l'indiscussa punta di diamante di una Rai che in lui ha riposto non solo la fiducia, ma anche quello che potremmo considerare a tutti gli effetti lo show più importante dell'anno. C'è u ...Amadeus su Sanremo 2024: “Senza Fiorello non avrei potuto fare i Festival, non sono miei ma nostri". Andiamo a scoprire le sue parole ...