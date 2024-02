Sanremo 2024 | fuochi d’artificio e il festival prende il largo

(Di domenica 4 febbraio 2024) La Costa Smeralda, il 'palco galleggiante' deldi, ha salutato in rada l'inizio della settimana della kermessde Un lungo spettacolo did'artificio e lo slogan delche si illumina a caratteri cubitali sulla fiancata dell'enorme imbarcazione. Così la Costa Smeralda, il 'palco galleggiante' deldi, ha salutato stasera, in

Pubblicato il 4 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Ci sono i big e i debuttanti, non solo per la gara di Sanremo 2024 . Ma anche in quella che ormai è ... (dayitalianews)

Ci sono i big e i debuttanti, non solo per la gara di Sanremo 2024 . Ma anche in quella che ormai è una sfida paralella per la vittoria, ovvero il ... (metropolitanmagazine)

Giovedì 8 febbraio Eros Ramazzotti tornerà al Festival di Sanremo per celebrare i 40 anni di “Terra Promessa”, il brano che, allora ventenne, lo lanciò nel panorama musicale prima italiano e poi ...Amadeus oggi è l'indiscussa punta di diamante di una Rai che in lui ha riposto non solo la fiducia, ma anche quello che potremmo considerare a tutti gli effetti lo show più importante dell'anno. C'è u ...Amadeus su Sanremo 2024: “Senza Fiorello non avrei potuto fare i Festival, non sono miei ma nostri". Andiamo a scoprire le sue parole ...