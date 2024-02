Sanremo 2024 | Fiorello a Fazio | “Sei un uomo Rai pagato da altri”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Pubblicato il 4 Febbraio,(Adnkronos) – "Io sono superstizioso. Avrei mai potuto saltare questo collegamento?" Amadeus, in collegamento con 'Che Tempo Che Fa', spiega così perché ha accettato l'invito di Fabio. Accanto a lui, un posatissimo Rosario: "I vertici Rai mi hanno detto che devo parlare poco, il dg Rossi e Roberto Sergio non vogliono che io esageri. Comunque, il fatto che tu ci abbia invitato dimostra che tu sei unRai,da. E questo alla Rai piace molto". Amadeus commenta: "Lui è molto aziendalista". I due si collegano mentre è in corso il big match Inter-Juve. La loro Inter è in vantaggio, "ma non bisogna rilassarsi". Dietro di loro campeggia la maglia di Thuram con il numero 9. Quandoannuncia: "Adesso abbiamo la pubblicità". "Avete bisogno anche della pubblicità?", chiede. Al ritorno in studio, si parla anche del divieto per il vincitore didi andare ospite domenica prossima di: "è colpa di Milo Infante", dice. Poimostra le foto 'regali' di Amadeus per 'Vanity Fair'. "Questo è il principe cerca moglie", dice. "Il prossimo non ci sarà, me l'ha promesso", dice. Eincalza: "Lo farai tu?" "No, assolutamente. Noi apriremo una pagina su Onlyfans", dice. "Facciamo il quinto intanto", interviene Amadeus. "È il nostro festival", dice Amadeus riferendosi a. "Io farò il dopofestival, poi ogni tanto interverrò", dice. "Ma mai sul palco fino a sabato", ribadisce Amadeus.apre l'argomento della durata delle serate di. Amadeus ammette: il festival finirà "non prima delle 2". "Tu andrai in onda dopo?", chiede. "Io sono abituato ad andare in onda alle 6 del mattino", risponde lo showman siciliano. La trasmissione viene interrotta dagli hacker 'appannati' di 'Viva Rai2': "ci mandato i vertici Rai, vi racconteremo delle barzellette orribili così lo share calerà".scherza sul fatto che tutti gli ospiti del festival chiedono il permesso di andare da, anche John Travolta e Russell Crowe. Gli Amarello si abbracciano al momento dei saluti: "Peccato che sei lì, se eri qua abbracciavamo anche te", si congeda Amadeus. "Grazie alla Rai – dicedopo aver fatto gli auguri al festival – per aver concesso questa possibilità e speriamo sia l'inizio di una nuova serenità di cui abbiamo tutti voglia". — [email protected] (Web Info)