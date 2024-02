Sanremo 2024 | ci siamo | ecco chi sono i favoriti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 4 febbraio 2024) Roma, 4 febbraio- L’attesa è finita, scaldate le ugole e preparate la postazione. E’ arrivata la settimana della musica italiana, il festival sanremese che da più di qualche generazione segna il panorama musicale della penisola. L’edizione, anche quest’anno condotta dall’ormai padrone di casa Amadeus, ha fatto parlar di sé prima ancora di iniziare: il clamore per il punk senza limiti dei La Sad, le chiacchiere per quell’invito al campione Sinner, l’assenza di Alba Parietti. Eppure, nonostante non sia stato dato il calcio d’inizio, frettolosamente c’è chi guarda alla fine: chi sarà il vincitore di quest’edizione? C’eravamo lasciati in lacrime con le “Due vite” di Marco Mengoni, alla sua seconda vittoria del festival, e che ora ritroveremo come super ospite durante la prima puntata del festival. Chi sarà però il premiato quest’anno è difficile ...