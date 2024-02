Sanremo 2024 | “caos biglietti” | il Codacons presenta esposto all’Antitrust

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Il "relativo alla vendita dei" per il Festival difinisce al vaglio dell'Antitrust. Ilannuncia infatti unall'Autorità per la concorrenza e una istanza di accesso alla Rai "finalizzate a indagare su alcune anomalie legate alla vendita, sia al pubblico sia ai dipendenti Rai, deiper il teatro Ariston". Spiega il: "Ciò che ha colpito di più in questa misteriosa se non incredibile vicenda, è la preferenza accordata dalla Rai ai propri dipendenti nella procedura di acquisto dei titoli di accesso all'Ariston. Infatti, mentre i cittadini potevano procedere all'acquisto deiper le serate del Festival solo in data 23 gennaioattraverso il sito.ariston.com, peraltro con grandi difficoltà a causa di problemi tecnici della piattaforma già denunciati dall'associazione e spesso senza raggiungere il fine, ai dipendenti della Rai è stato concesso acquistare i medesimi titoli sin dal giorno prima della vendita ufficiale (22 gennaio) attraverso il sito Rai Place fino ad un massimo di dueciascuno, con possibilità di far utilizzare i titoli a terze persone". Il, con formale istanza di accesso, chiede quindi alla Rai di "ottenere copia degli atti e documenti attraverso i quali l'azienda ha accordato tale acquisto massivo diin favore dei propri dipendenti che, a loro volta, avrebbero potuto cederli o addirittura venderli a terzi, con inevitabile pregiudizio per tutti gli altri cittadini interessati all'acquisto degli stessi". Inoltre, ilun"affinché valuti se la Rai abbia abusato della propria posizione dominante favorendo nell'acquisto deidel Festival i propri dipendenti a danno dei consumatori interessati alla partecipazione alla kermesse canora".