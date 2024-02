Sanremo 2024 | calendario | programma | date | orari e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tutto pronto per, il Festival della Canzone Italiana giunto alla sua settantaquattresima edizione: ecco tutte le informazioni sul, il, le, glie la diretta tv dell’appuntamento canoro del teatro Ariston. Nella città dei fiori torna la competizione attesa da milioni di italiani e che quest’anno è allargata addirittura a 30 artisti. Sarà ancora una volta Amadeus a condurre questa edizione, che prenderà il via martedì 6febbraio e si chiuderà sabato 10 con la grande finale in cui sarà decretato il vincitore. Diretta tv ogni sera dalle ore 20.35 su Rai Uno, diretta streaming su Rai Play. Lee la scaletta Si parte, come detto, martedì 6 febbraio. La serata sarà co-condotta da Marco Mengoni e vedrà l’ascolto di tutti i 30 ...