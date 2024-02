Sanità | il Coordinamento FdI Fortore | “Concorso regionale esclude Sannio | logiche contro il territorio”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“È stato bandito il 22 gennaio scorso, con decreto n. 38 della Giuntadella Campania, ununicoper selezionare 319 Dirigenti Medici in Medicina di Emergenza e Urgenza per le Aziende Sanitarie della Campania”. Ad affermarlo in una nota ilFratelli d’Italia del, che prosegue: “La cosa grave che salta subito all’occhio è che, leggendo il bando, non è previsto nessun posto per l’ASL di Benevento. Come al solito, siila beneficio di altre province della Campania, in un momento in cui laa Benevento fa fatica. Per fortuna, sono previsti 13 posti per l’ospedale di Benevento ma nulla per l’azienda sanitaria locale, nonostante il grido di allarme lanciato dal ...