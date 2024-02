San Prisco | controlli movida sulla Nazionale Appia | 3 paninoteche ambulanti sospese e 5 giovani denunciati

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sanserrati dei Carabinieri nella serata di ieri nei centri cittadini di Santa Maria Capua Vetere e San. I militari dell’Arma hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio nelle ore di maggiore concentramento della “” cittadina, unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Caserta e dei Vigili Urbani di San. Nel corso dei, eseguiti anche lungo la viaall’altezza del comune di San, i militari hanno proceduto alla verifica del rispetto delle vigenti normative in materia, presso i chioschi stanziali ivi presenti, adibiti alla vendita di alimenti, rilevando che le attività erano state poste in essere in assenza delle ...