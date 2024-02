Salernitana Pierozzi | «Ci crediamo | Boateng può darci molto»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le parole di Niccolò, difensore della, dopo il pareggio degli amaranto contro il Torino Niccolòha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dellacontro il Torino. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Fondamentale mantenere la porta inviolata perchè venivamo da buone prestazioni ma con qualche gol di troppo subito nonostante i pochi tiri subiti. Il primo obiettivo era non subire gol, il Toro è forte, una squadra fisica e non era facile in casa loro ma siamo stati compatti e siamo contenti. Ripartiamo da qui».– «È da due giorni con noi ma già ci ha trasmesso tantissimo, con la voce e con i modi di fare. Ha vinto tutto, giocare accanto a lui è un po’ più facile. Si sente in quei minuti che ha. Ora andiamo avanti con lui e tutti i nuovi ...