Salernitana | le pagelle di CM | Ochoa attento | Boateng subito al top

Salernitana -Roma 1-2 Ochoa 6: in realtà la Roma non lo impegna quasi mai, può poco sui due gol. Pierozzi 6: ricopre l’inedito ruolo... (calciomercato)

Il numero nove non si vede praticamente mai, Zapata a sinistra non convince, le fasce oggi deludono: le pagelle di Torino-Salernitana ...Sugli sviluppi dell'ennesima palla inattiva in favore del Toro, il neo entrato Pellegri ha avuto la chance per portare in vantaggio la formazione di Ivan Juric. Inserimento nel cuore dell'area di rigo ...Torino-Salernitana 0-0 Milinkovic-Savic 6,5: partita quasi da spettatore per il portiere serbo che la prima parata la compie a una decina di minuti dalla fine qu.