Salernitana | Inzaghi | «Pari giusto | Boateng sarà pronto a breve»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le parole di Filippo, tecnico della, dopo il pareggio ottenuto dagli amaranto contro il Torino Filippoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dellacontro il Torino. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Ho chiesto aun sacrificio rischiando che si facesse male. Poi ho perso Pasalidis e ho messo dei terzini a gara in corso. Un tiro a testa in porta, pareggio. Volevamo essere granitici, grande partita difensiva. Dovevamo portare a casa qualcosa e ora con l’Empoli dobbiamo giocare con questo spirito».A DAL PRIMO MINUTO – «Pensavo mi dicesse se ero pazzo a farlo giocare, ma volevo dare sicurezza anche agli altri. Non era facile, era fermo da 8-9 mesi ma ci ha dato disponibilità e so che ...