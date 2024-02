Russia | “28 morti in attacco ucraino a panificio nel Lugansk”

Gli Usa bombardano Siria e Iraq : “39 morti”. Casa Bianca : “Valutiamo altri attacchi”. Russia chiede riunione del Consiglio sicurezza Onu

I raid americani attesi da giorni in risposta all’uccisione di tre soldati Usa in Giordania sono cominciati e continueranno per giorni. Due attacchi ... (ilfattoquotidiano)