Rugby Matteo Nocera spettatore dell’impresa sfiorata dall’Italia con l’Inghilterra

(Di domenica 4 febbraio 2024) Se l’è gustata dalla tribuna dell’Olimpico di Roma il carpigiano, ex Carpi e Modena, l’impresa, che al debutto nel Sei Nazioni ha ceduto di misura 27-24 di fronte al. Il pilone destro carpigiano in forza alle Zebre Parma è stato infatti convocato dal debuttante Ct azzurro Gonzalo Quesada, senza però essere inserito né tra i XV titolari e nemmeno tra gli otto della panchina. Dalla tribuna si è visto un Italia da sogno per un tempo, avanti subito 10-0 col piazzato di Allan e la meta di Garbisi (trasformata da Allan) prima della rimonta inglese firmata dal piazzato di Ford e dalla meta di Daly, quindi nuova meta di Allan (17-8) e i due piazzati ancora di Ford a scrivere il 17-14 di metà gara. Nella ripresa però gli azzurri hanno pagato dazio e ...

Rugby, Sei Nazioni 2024 al via. Ecco calendario delle partite con date e orari, dove vederlo in tv, albo d'oro, cucchiai di legno, convocati dell'Italia ...Il pilone destro Matteo Nocera è stato convocato per il Sei Nazioni, ma non giocherà contro l'Inghilterra. Il suo debutto potrebbe avvenire nella seconda partita contro l'Irlanda.Giornata al Quirinale per le stelle del tennis azzurro. Oltre a Jannik Sinner presenti infatti i protagonisti del cammino che ha portato al trionfo in Coppa Davis, tra questi, anche se non ha giocato ...