Rugby | Gori torna in campo e il Colomiers torna a vincere

(Di domenica 4 febbraio 2024) Prato, 4 febbraio 2024 - “Finalmente sonoto incon i ragazzi. Buona la prima, direi”. Edoardoha commentato così il suo ritorno in, ad oltre quattro mesi di distanza dall'ultima partita disputata. “Ugo” ha trascorso le ultime settimane in infermeria a causa di una tendinite. Ma quando, nella recente partita di campionato disputata dal suocontro il Rouen è stato chiamato in causa, ha dato un contributo decisivo ai fini della vittoria finale per 38-10. E adesso che sembra essersi finalmente ripreso, mira ad una seconda parte stagionale da protagonista. L'ex-Gispi e Cavalieri Union è sbarcato in Francia nel 2019 dopo la decennale esperienza nel Benetton. E nelle cinque stagioni sin qui disputate con il sodalizio francese nella ProD2 si è sempre confermato ...

L'ex-capitano della Nazionale di rugby, rimasto ai box negli ultimi mesi a causa di una tendinite, è stato convocato per la gara di campionato che il "suo" Colomiers disputerà contro il Rouen ...