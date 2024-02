Rugby | Fischetti | “Sconfitta amara con l’Inghilterra | a Dublino sarà ancora battaglia”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Giornata di recupero per la Nazionale italiana dimaschile dopo laincassata controallo Stadio Olimpico di Roma nella sfida d’esordio del Sei Nazioni 2024. Dopo un grande primo tempo, chiuso in vantaggio per 17-14, gli azzurri si sono arresi con il punteggio finale di 27-24 nella partita che ha visto Tommaso Allan arrivare al suo 80esimo cap. Allan è diventato anche il giocatore con il maggior numero di mete segnate nella storia dell’Italia nel Torneo, raggiungendo anche la prima posizione come miglior marcatore dell’Italia nella storia del Sei Nazioni (165 punti, superato Dominguez, fermo a quota 162). “A caldo dico che questasicuramente è– ha commentato Danilo-. Abbiamo concesso probabilmente qualcosa di troppo. ...

Dopo la sconfitta di misura contro l'Inghilterra gli azzurri pernsano al prossimo impegno.ROMA (ITALPRESS) - Giornata di recupero per la ...Roma – In uno Stadio Olimpico gremito di tifosi, l’Italrugby ha sfiorato l’impresa con l’Inghilterra. Gli Azzurri hanno perso per sole tre lunghezze dai britannici (24-27), la prima partita al Sei Naz ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:14 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 17:13 Le impressioni sono state ...