Rugby | Fiamme Oro e Piacenza vincenti nella Serie A Elite Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Si è disputata la quarta giornata dell’Cup die in campo sono sceseOro e Colorno da un lato e Lyonse Mogliano dall’altra. Doppia vittoria interna per leOroe per Sitav Lyons nel quarto turno dellaCup: i poliziotti in cremisi supera in casa alla “Gelsomini” l’HBS Colorno per 39-26 mentre i Sitav Lyons piegano nettamente per 54-19 il Mogliano Veneto. TABELLINIOrov HBSColorno 39-26Oro: Lai; Fabio, Pastore Stocchi, Zorobbio, Castellucci (49’ Casagrande); Valsecchi; Piva; Angelone, Strampelli (49’ Lavalle), Mastrodomenico; Broccio (41’ Falcini), Cioni; ...