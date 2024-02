Ruba alcolici e cosmetici al supermercato | arrestato un 44enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Firenze, 4 febbraio 2024 – Ha provato are tre bottiglie di vino e un prodotto cosmetico, allontanandosi col bottino accompagnato da una donna. Il ladro è stato fermato poco dopo da una volante della polizia. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 3 febbraio, intorno alle 19.15, in unin via di Novoli a Firenze. L’uomo, identificato poi come undi origini tunisine, è stato scoperto mentre provava a uscire dal negozio da un addetto alla sicurezza dell'esercizio commerciale al quale, per guadagnarsi la fuga, ha lanciato contro una bottiglietta di una bevanda. L'uomo, però, ha iniziato subito a inseguirlo all'esterno dell'attività. La scena è stata notata da una volante della polizia lì vicina che è riuscita a fermare il ladro. Lo straniero è statoper rapina impropria.