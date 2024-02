Roma | vendeva alimenti non tracciati | scatta la multa da 4500 euro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 febbraio 2024- I Carabinieri della Compagnia diEur, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e del N.A.S. di, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Corviale, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia. L’azione, fortemente voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, rientra nell’ambito di un ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri diper contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità nei quartieri periferici. Nel corso del servizio, in via Mazzacurati, i Carabinieri del N.A.S. hanno contestato al responsabile di ...