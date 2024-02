Roma sotto i piedi

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di domenica 4 febbraio 2024) Oggi possiamo affermare con orgoglio di tenerei nostri occhi. Ei nostri! Il 12 gennaio è stato inaugurato il Museo della Forma Urbis. Si tratta di una straordinaria mappa marmorea di, vasta 18×20 metri, creata durante il regno dell’imperatore Settimio Severo (193-211 d.C.). Questo capolavoro era originariamente esposto su una parete di un edificio (ancora esistente) che si affaccia sulla via dei Fori Imperiali. L’edificio faceva parte del Foro della Pace di Vespasiano e si distingue per la sua parete esterna, segnata da fori che in passato servivano per ancorare la mappa. ph. Zeno Colantoni ©Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliIl fascino diUna parte di questo edificio storico è oggi occupata dalla chiesa dei Santi Cosma e Damiano. ...