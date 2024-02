Roma | rivolta al centro migranti; in 60 sfondano le grate Tre militari feriti

(Di domenica 4 febbraio 2024)inneldi permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria, alle porte di. Per riportare la situazione alla normalità le forze dell'ordine hanno lanciato alcuni lacrimogeni durante i disordini esplosi nel Cpr dove un guineano di 22 anni, ospite della struttura, è stato trovato senza vita, per suicidio. Alcuni ospiti hanno abbattuto due, cercando di sfondare una porta di ferro e di incendiare un'auto della polizia posta all'esterno. A quel punto è iniziato un lancio di pietre contro il personale dipendente con gli ospiti che stavano per uscire dalla struttura e così sono stati lanciati alcuni lacrimogeni. Secondo e prime informazioni due carabinieri e un militare dell'Esercito sarebbero rimastinei disordini. I primi due sarebbero ...

