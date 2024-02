Roma | il saluto di Tiago Pinto | 'Lascio la Roma meglio di come l'ho trovata Mi sono impegnato al massimo'

(Di domenica 4 febbraio 2024)da ieri non è più il general manager della. Il portoghese dopo tre anni ha salutato la Capitale e ha pubblicato...

Identificati e denunciati dalla polizia altre quattordici persone per il saluto romano in occasione della commemorazione di Acca Larenzia. Sono stati ... (quotidiano)

Cassata la Cassazione. E, come previsto perché prevedibile, ancora una volta l'Italia è il regno dei codicilli e degli azzeccagarbugli (ilgiornale)

Roma (ITALPRESS) – Tanti amici e colleghi riuniti questa mattina a Roma , nella Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, per l’ultimo saluto a ... (ildenaro)

Il saluto di Tiago Pinto alla Roma: il messaggio social Tiago Pinto non è più il general manager della Roma: la notizia era già ufficiale, ora è arrivato il momento dell'addio. Il portoghese ha affida ...Oggi (4 febbraio) si è spento Giovanni Scuotti, per trenta anni custodi di Trigoria. L’ex giallorosso, Bruno Conti, lo ha salutato con un post su Instagram.Daniele De Rossi ha accolto i nuovi arrivi Angeliño, Baldanzi e ha annunciato che Renato Sanches tornerà tra i convocati per la gara di domani contro il Cagliari ...