Roma | disordini nel Cpr dopo suicidio

(Di domenica 4 febbraio 2024) 17.30 Lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine per placare la protesta scoppiata nel Cpr di Ponte Galeriaildi Ousmane Sylla, di 22 anni ospite della struttura. Durante ialcuni ospiti hanno scagliato pietre contro il personale e tentato di incendiare un'auto. Ora la situazione è tornata alla normalità. Il giovane, originario della Guinea, si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo. Sul muro la scritta: "Vorrei che il mio corpo fosse portato in Africa, mia madre ne sarebbe lieta"

Un 22enne originario della Guinea è stato trovato morto questa mattina nel centro per migranti di Ponte Galeria, in via Cesare Chiodi a Roma. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato ...Disordini nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria a Roma dove all'alba è stato trovato morto suicida un ragazzo di 22 anni originario della Guinea. Alcuni ospiti hanno tentato ...Disordini nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma, dove all'alba è stato trovato morto suicida un migrante ventiduenne. Alcuni ospiti hanno tentato di sfondare una porta in ...